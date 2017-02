Hacker ameaça primeira-dama com áudio que comprometeria Temer

A primeira-dama da República, Marcela Temer foi ameaçada por um hacker que teria fotos e vídeos que colocariam o nome do presidente da República, Michel Temer (PMDB), “na lama”. O caso veio à tona nesta sexta-feira (10), com uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo.



O celular da primeira-dama foi clonado por Silvonei José de Jesus Souza, que exigia R$ 300 mil para não vazar o conteúdo de uma mensagem de voz, enviada por ela ao irmão por meio mensagem do WhatsApp. Contas de e-mail de Marcela também foram furtadas.



O hacker teria enviado à primeira-dama o texto: “Pois bem como achei que esse video [na verdade, áudio] joga o nome de vosso marido [Temer] na lama. Quando você disse q ele tem um marqueteiro q faz a parte baixo nível… pensei em ganhar algum com isso!!!!”. Marcela reage dizendo ser “do bem” e negando que o registro obtido pelo poderia prejudicá-la.



No inquérito policial que tramitava sob sigilo, a pedido de Temer e Marcela, seus nomes foram trocados nos registros por “Tango” e “Mike”, respectivamente.



Souza está preso em São Paulo após ter sido condenado a cinco anos e dez meses de prisão pelos crimes de extorsão e estelionato. O crime foi cometido em abril de 2016, quando Temer era vice-presidente, e o julgamento em primeira instância foi concluído em outubro.



Conforme o site El País, a rapidez no esclarecimento do crime – que levou apenas seis meses – teve a colaboração do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, à época secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo. Ele montou uma força-tarefa para as investigações. Depois, foi empossado ministro da Justiça e na última semana foi indicado por Temer para o cargo no supremo.



Represálias

Após a publicação da reportagem, o Juiz Hilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21.ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, proibiu ainda na sexta-feira (10) o jornal Folha de S. Paulo e outros veículos de publicar matérias sobre o assunto sob pena de multa diária de R$ 50 mil