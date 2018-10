Há três dias das eleições, candidatos seguem com campanha nas ruas

Deurico/Capital News e Assessoria Eleições 2018, Governo do Estado

Após noite de debate, os candidatos ao Governo do Estado nas eleições de 2018 cumprem mais um dia de campanha pelas ruas da capital e do interior.

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB), candidato à reeleição, visitou o Ceasa logo cedo, faz reunião na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg) e nova visita ao Camelódromo pela manhã. Ao meio dia, Azambuja concede entrevista à uma rádio e inicia a tarde com encontro com representantes do esporte. No fim do dia, o governador faz reunião nos bairros Mata do Jacinto e Vila Jacy.

Humberto Amaducci (PT) concede entrevista a uma rádio de Dourados pela manhã e faz caminhada pelas ruas da cidade à tarde. Durante a noite, o candidato visita a feira livre do bairro BNH.

Juiz Odilon de Oliveira (PDT) participa de ato político junto a candidata a Vice Presidente da República, Kátia Abreu (PDT) pela manhã e visita o Fórum estadual da Cultura no início da tarde. O candidato cumpre agenda interna mais tarde e faz reunião política à noite.

Marcelo Bluma (PV) concede entrevista à uma rádio em Eldorado logo cedo e faz reunião com sua equipe de campanha ainda pela manhã. À tarde, o candidato tem nova entrevista de rádio em Cassilândia e gravação de programa eleitoral.

O candidato João Alfredo (Psol) faz gravação de programa eleitoral pela manhã e reunião com sua coordenação de campanha.

O deputado Junior Mochi (MDB) não teve sua agenda divulgada para esta quarta-feira.