Grupos da esquerda se reunem e protestam contra saída de Dilma

Biffi protesta após desfile de 7 de setembro na Capital

“Eu já falei, já decidi é o povo que tem que decidir”, “Fora Temer” foram alguns dos gritos de guerra entoados no fim do Desfile de 7 de setembro na Capital que terminou por volta das 10h30 encabeçados por grupos da esquerda descontentes com o Governo atual do país.



Grupo como: “SUS contra a terceirização, ADUFMS, CUT, MST, Liga Camponesas, PSOL, PT, “Grito dos Excluídos” dentre outros protestaram contornando a Praça Ary Coelho logo após a retirada das autoridades que prestigiaram o Desfile Cívico na Capital.

Diversos grupos estiveram unidos durante o protesto após o desfile cívico no centro da Capital



O ex-deputado Biffi (PT), estava presente e falou sobre a manifestação que aconteceu durante a apresentação dos políticos presentes no palanque como do protesto afirmando Impeachment ter sido Golpe. “Manifestando contra a ditadura que está se implantando no país que vai a quem participa de manifestações. Isto é lamentável porque vivemos a ditadura parlamentar, mas o povo é na rua e não vai aceitar isto facilmente” finalizou o petista Biffi.



A vereadora afastada, Thais Helena também esteve presente e falou sobre o descontentamento do povo com a política atual no país e no Estado. “O povo está muito insatisfeito com tudo o que aconteceu, mas temos que saber separar o joio do trigo. A retirada da presidente Dilma foi um Golpe e por isto estamos nas ruas e não aceitaremos o retrocesso declarou Thais.