Gravação e caminhadas fazem parte da agenda dos candidatos a prefeito da Capital

Candidatos a prefeito de Campo Grande focam em entrevistas e gravaçõs eleitorais nesta segunda-feira (12) na Capital.

Deurico/Arquivo Capital News Marcelo Bluma concede entrevista para programa de tv da Capital

Bluma (PV), começa suas atividades na parte da tarde a partir das 14h visitando o bairro: Taquaral Bosque e às 18h gravará programa eleitoral, e de noite concederá entrevista ao SBT.

Coronel Davi (PSC), concederá entrevista à rádio FM UCDB, caminhará em bairros e de noite se prepara para debate.

Marquinhos Trad (PSD), pela manhã participa de entrevista na Ráio AM Cultura, faz reunião com trabalhadores dos bairros Polo Industrial Norte e Jardim Veraneio, caminhará nas Moreninhas e encerra a manhã gravando programa eleitoral. De tarde se reunirá na Vila Amambaí, Estrela do Sul, Mario Covas, Jardim Canguru, Aero Rancho, Vilas Margarida e Tiradentes.

Já Athayde Nery (PPS), às 8h fará “corpo a corpo” na rua Rui Barbosa, às 10h concederá entrevista para o programa O POVO NA TV e de tarde se reune com representantes da Cutura.