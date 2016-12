Governo quer parceria com iniciativa privada para concluir Aquário

Deurico Ramos/Capital News Reinaldo Azambuja diz que obra precisará de mais R$ 50 milhões para ser concluída

Questionado sobre a paralisação da obra do Aquário do Pantanal, o governador Reinaldo Azambuja afirmou, neste sábado (3), que tomou a decisão por uma questão financeira, por entender que o custo da obra é muito elevado para continuar sendo arcado apenas por recursos públicos.



A intenção é fazer algum tipo de parceria para concluir a obra sem que o Estado tenha que pagar todo o investimento. De acordo com o governador, a construção do Aquário do Pantanal já consumiu mais de R$ 200 milhões e são necessários outros R$ 50 milhões para concluir a construção, nos altos da avenida Afonso Pena. Uma das soluções estudadas pelo governo é uma PPP (Parceria Público-Privada).



O Aquário do Pantanal é uma herança do governo André Puccinelli (1996-2014). Por várias vezes, ao longo da campanha eleitoral de 2014, Reinaldo criticou a construção do Aquário do Pantanal, por entender que não deveria ser uma prioridade do Governo. No entanto, ao assumir o comando do Poder Executivo, ele decidiu incluir a obra no programa Obra Inacabada Zero considerando que deixar o edificio inacabado seria um prejuízo para a população, por conta do investimento já realizado.