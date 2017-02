Governo pede urgência na tramitação de reformas aos deputados

Natália Moraes/Capital News Secretário explicou propostas do governo aos deputados estaduais

Em uma reunião de mais de duas horas, o secretário de Gestão Eduardo Riedel se encontrou com os deputados estaduais nesta quarta-feira (22). O intuito foi explicar o projeto de reforma administrativa e a PEC para teto de gastos no orçamento estadual e pedir urgência na votação das medidas.



Com a reunião, ocorrida de portas fechadas, a Mesa Diretora teve que adiar o início da sessão na Casa de Leis. Ao sair do encontro, Riedel definiu o momento como “produtivo” e declarou que o governo tem interesse no encaminhamento com urgência mas que irá “respeitar” a decisão da Casa de Leis. O encontro serviu também para os deputados apresentarem questionamentos e sugestões.



A reforma administrativa prevê a redução de secretarias, que hoje são 13 e ficarão em 10. Além disto, há corte de cargos comissionados e temporários e revisão de contratos, e o governo espera economizar R$ 134 mi por ano com a aprovação da medida. Já a PEC do teto de gastos prevê que o estado limite o orçamento à arrecadação que obtiver.



Devido ao feriado do Carnaval, conforme o presidente da Assembleia, deputado Junior Mochi (PMDB), a expectativa é que em 15 dias a PEC deve ir à apreciação dos parlamentares. Já na próxima quinta-feira (2), eles devem analisar em primeira votação o projeto de reforma administrativa.



Na sessão ordinária de terça-feira (21), os deputados fizeram a leitura dos textos das medidas.