Governo inicia discussão com sindicatos sobre reforma nesta quarta-feira

Portal do Governo de Mato Grosso do Sul Encontro com servidores é o primeiro do Fórum Dialoga deste ano

Após pedido de diálogo por parte dos servidores, o governo estadual inicia nesta quarta-feira (22) as discussões com representantes dos sindicatos da classe sobre o pacote de medidas que quer implementar: reforma administrativa, teto de gastos e previdência.



Conforme a assessoria do governo, o debate será o primeiro do Fórum Dialoga deste ano. Ele foi criado pelo Executivo Estadual para facilitar o contato com os servidores estaduais, e hoje é composto por lideranças de 47 entidades de classe do funcionalismo.



Além da reforma administrativa, deve ser discutida a previdência estadual. O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) já declarou que a reforma no setor deve ser entregue à Assembleia Legislativa ainda em março.

O debate e ocorrerá às 10h, no auditório do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), no Parque dos Poderes.