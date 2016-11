Governo garante R$ 65 milhões para construir 66 pontes em MS

Wendell Reis/Capital News ..

O governador Reinaldo Azambuja anunciou que serão disponibilizados R$ 65 milhões para construir 66 pontes de concreto no Estado, em substituição às que foram destruídas em razão das chuvas. Nesta quinta-feira (24), em cerimônia na governadoria, ele já assinou convênio para a construção de 42 pontes, no valor de R$ 41 milhões.



Dos R$ 65 milhões, R$ 21 milhões sairão dos cofres do governo federal e R$ 44 milhões do Executivo estadual. Segundo Azambuja, é o maior investimento em construção de pontes já feito pelo Governo de Mato Grosso do Sul.



“É importante ressaltar que em 39 anos foram construídas 48 pontes de concreto. Agora, em dois anos e meio estamos fazendo 66, um acréscimo de 30%”, disse. O chefe do Executivo disse ainda que além das pontes, o governo está garantindo melhoria do acesso a elas.



O prazo de execução das obras é de 180 dias a 1 ano, sendo que a maioria das obras estará concluída em seis meses.



Azambuja destacou ainda que a maior parte das pontes está em estradas vicinais, que são de responsabilidade dos Municípios, mas que o Governo está sendo parceiro dos prefeitos.



A prefeita de Novo Horizonte do Sul, Nilsa Ramos, agradeceu o apoio do governo. No município dela, três pontes serão reconstruídas. A mais importante delas liga Novo Horizonte do Sul a Jateí. “Hoje é a nossa principal ponte. Os caminhões passam com muita dificuldade, é um perigo”, disse.