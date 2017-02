Governo discute reforma administrativa com representantes dos servidores

Assessoria Governo do Estado Reunião foi solicitada por servidores para tratar sobre reformas

Para tratar sobre as reformas administrativa e previdenciária propostas pelo governo estadual, representantes sindicais dos servidores estaduais se reuniram nesta segunda-feira (13) com os secretários de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel e de Administração (SAD), Carlos Alberto Assis.



Conforme os secretários, a reforma da previdência será debatida com os servidores e as discussões a respeito da data-base serão iniciadas em abril, quanto haverá um panorama mais consolidado sobre as receitas do estado para o exercício de 2017.



A Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de MS (Feserp/MS) solicitou a reunião para buscar esclarecimentos sobre as reformas.



Riedel disse que o Estado finaliza a reforma administrativa, que será enviada para apreciação dos deputados estaduais ainda nesta semana. O projeto terá redução de secretarias e de cargos comissionados, além da previsão de teto de gastos. “Vamos ter que cortar, mas não vamos extinguir nenhuma função ou serviço”, disse.



Questionado pelos sindicalistas a respeito do investimento na colocação de relógios de ponto, Assis respondeu que “mais do que a economia de cerca de R$ 9 milhões mensais, vamos ganhar em eficiência”. Conforme o secretário adjunto da SAD Édio de Souza Viégas, o controle do horário dos funcionários, assim como nas empresas, também deve ser feito no serviço público.



Ainda na reunião, foi informado que o governo estadual instituiu um fórum para dialogar com as categorias de servidores. A primeira reunião de 2017 será no próximo dia 22, quando entra em pauta a reforma da previdência.