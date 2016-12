Governo confirma repasse da multa da repatriação aos municípios

Famasul Presidente Juvenal Neto

TCU (Tribunal de Contas da União) reconsidera sua decisão, que suspende o crédito da parte da multa do dinheiro repatriado do exterior este ano, por medida cautelar, para que fosse transferido apenas no dia 2 de dezembro de 2017. O anúncio foi feito pelo governo federal, por meio da STN (Secretaria do Tesouro Nacional).



A notícia é recebida pelos prefeitos com alívio, e o desespero que os abateu durante todo o dia dá lugar a esperança de conseguir fechar as contas. A Confederação Nacional de Municípios (CNM) destaca que a atual gestão pode contar com a verba que é imprescindível para o enfrentamento da crise financeira nos municípios.



Cerca de 77% dos municípios estavam com o fechamento de suas contas comprometidos, apesar de muitos já trabalhavam com medidas de contenção de gastos, com enxugamento da máquina pública, diminuição de custos com pessoal e outras ações.