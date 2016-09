Governo concentra esforços para aumentar a competitividade do Estado com políticas de incentivos

Divulgação/Assessoria de Comunicação Semade/Imasul Governo trabalha para que o local além da Rota Bioceânica traga novos investimentos para o Estado

Reativado em outubro do ano passado, o terminal portuário de Porto Murtinho projeta triplicar o volume de cargas em 2017 e passa a ter papel estratégico no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, que se tornará mais competitivo por meio de uma logística eficiente e de baixo custo. A viabilização do porto é resultado do empenho do Governo do Estado em consolidar novas alternativas de transporte por meio de importante modal.

O mesmo benefício fiscal (isenção de ICMS) deverá ser estendido aos portos de Corumbá e Ladário, municípios fronteiriços da Bolívia que detém a maior infraestrutura portuária do Estado, responsável por 90% do escoamento da produção de minério de ferro e manganês das reservas de Urucum para os mercados internacionais. “Queremos os nossos terminais extremamente competitivos em relação aos demais portos brasileiros”, afirmou o governador.

Na avaliação do secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, desde que foi reativado, graças à política de desenvolvimento do governo do Estado, o terminal de Porto Murtinho fechou operações de embarque e desembarque significativas que demonstram a viabilidade do local.

A operacionalização do terminal fluvial não devolveu apenas a Porto Murtinho sua vocação histórica como entreposto comercial na Hidrovia do Paraguai. As perspectivas de crescimento da economia local já são perceptíveis no aumento da receita de impostos, mais empregos e interesse crescente do empresariado em instalar novos empreendimentos no entorno do porto, segundo o prefeito da cidade, Heitor Miranda.

“O recolhimento de ICMS e ISS teve incremento significativo e estamos percebendo a retomada da nossa economia, que estava estagnada. Com o porto, Murtinho voltou a ser um importante entroncamento e saiu do isolamento”, afirma o prefeito. Ele acrescentou que o empreendimento hoje gera 50 empregos diretos e pelo menos 100 indiretos, com reflexos também no aquecimento do comércio em geral.