Governo comemora nota 10 em transparência e cria Controladoria do Estado

Divulgação/Assessoria Controladoria vai investigar contratos e serviços do Estado

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) assinou nesta sexta-feira (9) a lei que cria a Controladoria Geral do Estado. Durante o evento o governador comemorou a nota 10 conquistada na Escala Brasil de Transparência, que colocou Mato Grosso do Sul em primeiro lugar no País, com evolução de 550%.

O governador disse que a nota mostra que Mato Grosso do Sul está no caminho certo para o combate a corrupção, criando uma estrutura que garante segurança na gestão dos recursos públicos. Com a criação da Controladoria ele espera que esta transparência evolua ainda mais.

“É um orgulho para o Estado, mas para mim também. É algo que falamos lá em 2014, onde elencamos como um dos compromissos nosso, de fazer um estado mais transparente e que não tem medo de abrir suas contas”, declarou.

A Controladoria será composta por uma auditoria, ouvidoria e será responsável pelo Portal da Transparência do Governo do Estado, fazendo a fiscalização de contratos, serviços e todas as ações do governo. “Vai fazer a apuração, investigação e responsabilização por qualquer ilicitude”, explicou.

O governador ainda não definiu quem será o controlador e nem a equipe que fará parte deste trabalho. O procurador Mauri Riccioti comemorou a criação da Controladoria, que atende a um pedido do Ministério Público Estadual. Segundo o procurador, a inexistência de uma procuradoria sempre atrapalhou o trabalho dos promotores, contribuindo com erros e fraudes.

O procurador espera que esta criação incentive os municípios a criar controladorias por todo o Estado. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, apenas Inocência tirou nota 10. Vários outros, como Vicentina, com nota 0,2, tiveram números muito ruins.