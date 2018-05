Governo começará a aplicar multa de R$ 100 mil por hora parada, afirma Marun

Tamanho do texto

Antonio Cruz/Agência Brasil Ministro Carlos Marun falou sobre a greve dos Caminhoneiros.

O ministros Carlos Marun, da Secretaria de Governo da Presidência da República, informou hoje (26) que o governo começará a aplicar multas no valor de R$ 100 mil por hora parada a quem descumprir o acordo firmado para desbloqueio das rodovias. Acrescentou que a Polícia Federal já tem inquéritos abertos para investigar a origem do movimento e que já existem até mesmo pedidos de prisão.

Marun concedeu entrevista após reunião, no Palácio do Planalto, com o presidente Michel Temer e ministros que integram o gabinete de crise, para avaliar a situação nas rodovias federais. Ele apelou para que os manifestantes cessem o movimento em nome da população. “Retomem suas atividades”, pediu.

Marun sinalizou que o governo federal trabalha com a hipótese de contratar temporários para manter a produção nacional. Acrescentou, porém, que o objetivo é que todos retornem ao trabalho.

O ministro reiterou que “o diálogo não está interrompido”. Segundo ele, mais avanços dependem de tempo para buscar soluções e alternativas. Ao ser questionado sobre a existência de uma minoria radical, Marun disse que vários trabalhadores foram constrangidos para que não retornassem ao trabalho.

O titular da Secretaria de Governo ressaltou ainda que haverá nova etapa de discussões à tarde. O ministro evitou passar números detalhados sobre rodovias bloqueadas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as Forças Armadas fazem esse controle.

O Poder Executivo, federal e nos Estados, está autorizado a atuar para buscar a normalidade, completou o titular da pasta. Questionado sobre o abastecimento de combustíveis a partir da refinaria de Paulinia, Marun disse que há um planejamento de ações, coordenado pela Presidência da República, no esforço de garantir que não faltem produtos nos postos.