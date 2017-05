Governo assina termo de adesão para que 27 prefeituras participem do Programa Criança Feliz

Foto: Chico Ribeiro Governador destacou a importância na parceria entre Governo Federal, Estado e municípios

O trabalho em conjunto entre Governo Federal, Estado e municípios a melhoria da qualidade de vida das crianças sul-mato-grossenses de zero a seis anos foi um dos assuntos abordados pelo governador Reinaldo Azambuja durante a abertura do Programa Criança Feliz, na manhã desta segunda-feira (08). A solenidade contou com a presença do ministro de Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra e foram assinados os termos de adesão de 27 prefeituras.



“É a área social dos municípios trabalhando com a área social do Estado integrando essas equipes na formação, no treinamento das equipes. E são essas pessoas responsáveis para identificar localmente as crianças que estão com algum risco social, com algum problema que possa prejudicar seu desenvolvimento. E, principalmente, poder dar um encaminhamento para que ela no futuro não tenha problemas sociais acarretados por esse início da sua vida”, explicou o governador.

Divulgação/Assessoria Programa atenderá crianças de zero a seis anos

A secretário titular da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), Elisa Nobre, lembrou que a ação envolverá várias pastas da administração. “Às vezes, a criança precisa de um acompanhamento na saúde e vai fazer essa interface com a Saúde; precisa de um acompanhamento com um Ceinf [Centro de Educação Infantil], vai fazer interface com a Educação. O programa não funcionará sozinho”.



O repasse do governo federal ao Estado foi de R$ 568 mil que tem sido usados para formar, capacitar e acompanhar os trabalhos das prefeituras, que já foram iniciados. Os municípios também irão receber um repasse mensal de R$ 65 por criança atendida e serão responsáveis por coordenar, treinar e organizar os recursos dentro das necessidades.



De acordo com o ministro, a iniciativa tem como objetivo priorizar políticas públicas para o início da vida. “É bem no início da vida que se organizam a inteligência e as competências humanas. As funções mais importantes serão organizadas nos primeiros mil dias de vida”, completou o ministro, pontuou.