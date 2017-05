Governadora em exercício, Rose Modesto cumpre agenda no interior do estado

Deurico/Capital News Governadora em exercício viaja para cidades do interior

Com a viagem de Reinaldo Azambuja à Bolívia, a vice-governadora Rose Modesto assumiu a liderança do estado e cumprirá agenda em Ponta Porã, sul de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (5).



Na fronteira com o Paraguai, a governadora em exercício participará de uma audiência pública que discute o ““Enfrentamento à Violência contra a Mulher”. Evento será realizado a partir das 14h, no Centro Internacional de Convenções Miguel Gomez, localizado na rua Baltazar Saldanha, nº 1550.



Já no sábado (6), Rose participará de atividades em outros dois municípios do estado: Ribas do Rio Pardo e Anastácio. Na primeira cidade, a agenda prevê participação no evento beneficente “Moto Ribas”, cuja renda será revertida para Associação Pestalozzi local.



Em Anastácio, Rose tem presença confirmada na Festa da Farinha, evento tradicional que esse ano chega em sua 12º edição.