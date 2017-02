Governador participa de troca de comando da Polícia Militar nesta quinta

Deurico/Capital News Governador na entrega de viaturas do programa "MS Mais Seguro"

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa da solenidade de passagem do comando geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) nesta quinta-feira (16).



O secretário estadual de Segurança Pública, José Carlos Barbosa, também participa da solenidade, onde o Coronel Jorge Edgar Júdice Teixeira transmite o cargo para o Coronel Waldir Ribeiro Acosta.



O evento inicia às 8h30, no Quartel do Comando Geral da PMMS, localizado na avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, no Parque dos Poderes.



Segurança

Em 2016, o governador lançou o programa “MS Mais Seguro”, com recursos estaduais que totalizam R$ 110 milhões para a reestruturação das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) e da Coordenadoria Geral de Perícias e superintendências de Assistência Social.