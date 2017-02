Governador participa de reunião com governadores da região Sul no Paraná

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda em Cascavel (PR) nesta quarta-feira (8). Ele participa da primeira reunião de governadores do Conselho do Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) em 2017.



Além do governador, participam do encontro representando MS o secretário de Governo, Eduardo Riedel, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB).



O encontro acontece dentro da 29ª Show Rural da Coopavel. Nele, serão assinados contratos de mais de R$ 50 milhões do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) com empresas e produtores rurais, que devem beneficiar os produtores de Mato Grosso do Sul. Os financiamentos atendem setores da economia de engenharia, alimentação, máquinas agrícolas, serviços, armazenagem e cooperativista.



Entre as autoridades, estarão presentes os governadores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, diretores do BRDE e o governador de Tucumán e presidente da Zona de Integração do Centro Oeste Sul-Americano (Zicosur), Juan Luis Manzur, bloco econômico que reúne seis países da América Latina: Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru.



Show Rural

A 29ª edição do Show Rural Coopavel 2017 começou na segunda-feira (6) e segue até o dia 10. No evento, consolidado no segmento de produção de grãos, MS participa pela segunda vez levando produtos como “linguiça de Maracaju”, “hidromel” e o “mel com pimenta”.