Governador participa de posse do controlador geral do estado

Deurico Ramos/Capital News Azambuja participa da solenidade, que ocorre às 14h30 na governadoria

Após a criação da Controladoria Geral do Estado (CGE), o auditor federal de finanças e controle do Ministério da Transparência Eduardo Girão de Arruda, é empossado para o cargo de controlador geral do estado nesta quarta-feira (22). O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) participa da solenidade, que ocorre às 14h30 na Governadoria.



O nome de Girão foi apresentado pelo governador durante capacitação dos gestores para gestão transparente nos municípios, ocorrida no dia 6 de fevereiro deste ano. Na época, Azambuja disse que aguardava a liberação do funcionário pelo Governo Federal, já que ele ocupava cargo no Ministério da Transparência.



CGE

A CGE integra o sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual e deve prestar assistência direta ao governador quanto aos assuntos relativos à defesa do patrimônio público; à auditoria governamental; às atividades de corregedoria e de ouvidoria; à prevenção da corrupção, erros e de desperdícios; ao incremento da transparência pública da gestão; dentre outros.



A lei que implanta o órgão foi sancionada no dia 9 de dezembro de 2016.