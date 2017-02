Governador participa de posse da Frente Parlamentar da Agropecuária em Brasília

Deurico Ramos/Capital News Governador Reinaldo Azambuja (PSDB)

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda nesta terça-feira (14) em Brasília (DF), onde participa da posse da diretoria eleita da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para 2017.



Conforme a FPA, o deputado Nilson Leitão (PSDB-MT) assume a presidência da frente, que é formada por 222 deputados e 24 senadores. Ele sucede o deputado Marcos Montes (PSD-MG), que esteve no comando da entidade nos últimos dois anos.



No evento, que inicia às 20h, serão homenageadas lideranças do agronegócio e de outros segmentos da economia que contribuíram para o fortalecimento do setor produtivo rural.



FPA

A FPA representa os interesses da bancada ruralista no Congresso Nacional, e ainda de acordo com a própria entidade, nos últimos anos, tem ganhado força e é considerada a mais influente nas discussões, articulações e negociações de políticas públicas no âmbito do Poder Legislativo. A FPA também é aliada do Palácio do Planalto.



Hoje, as principais pautas da FPA são “a modernização da legislação trabalhista, fundiária, tributária, além da regulamentação da questão de terras indígenas e áreas de quilombolas, para garantir a segurança jurídica necessária à competitividade do setor”.