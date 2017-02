Governador inaugura unidade do programa Rede Solidária no Jardim Noroeste

Tamanho do texto

Unidade está localizada no bairro Jardim Noroeste

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) inaugura oficialmente às 8h30 desta quinta-feira (23) a segunda unidade do Programa Rede Solidária, localizada no bairro Jardim Noroeste.



Intitulada “Iria Leite Vieira”, a unidade é gerenciada pela secretaria estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast) e já atende a comunidade desde 2016.

A expectativa do governo é atender mais de 3,5 mil pessoas por mês com cursos, oficinas e atividades em parceria com a Fundação de Trabalho (Funtrab).



Conforme a assessoria do governo estadual, devido à situação de vulnerabilidade social, o Jardim Noroeste foi o bairro escolhido para a implantação da unidade. A primeira do programa foi implantada no Dom Antônio Barbosa.



A unidade está localizada na rua da Conquista, 649, Jardim Noroeste.