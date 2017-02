Governador entrega viaturas e discute investimentos em municípios do interior

Deurico Ramos/Capital News Governador Reinaldo Azambuja (PSDB)

Nesta quinta-feira (9), o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda em Aparecida do Taboado e em Paranaíba, municípios localizados na região do Bolsão.



A partir das 9h, o governador estará em Aparecida do Taboado, onde participa do lançamento do terminal intermodal da fábrica de celulose Fibria, que será construído no KM 143 da BR 158. Azambuja acompanha o lançamento da pedra fundamental ao lado do presidente da Fibria, Marcelo Castelli, do prefeito de Aparecida do Taboado, Robinho Samara (PSB), do presidente da Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, e do secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento, Jaime Verruck.



Ainda no município, ele terá uma audiência com empresários da GeneSeas Aquacultura, que construiu um frigorífico de peixe. Na ocasião, o plano de investimentos será apresentado ao governador. O projeto começou em 2015 e deve chegar em 2018 somando R$ 10 milhões com a ampliação da produção de 15 mil para 20 toneladas por ano.



À tarde, Azambuja vai para o município de Paranaíba, onde tem uma reunião com representantes da administração municipal e entidades de classe.



Já às 16h, ele inaugura reservatório e poço da Sanesul. Após, entrega viaturas e equipamentos para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Os municípios de Paranaíba, Aparecida e Cassilândia vão receber viaturas e equipamentos com investimentos de mais de R$ 800 mil do programa estadual MS Mais Seguro.