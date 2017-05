Governador entrega 300 moradias pelo programa Minha Casa, Minha Vida

Jessica Barbosa/Arquivo Governo entrega 300 novas maradias em Fátima do Sul

Governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), cumpre agenda no interior do estado, nesta quarta-feira (17). Ele participa da cerimônia de entrega de unidades habitacionais no Loteamento Jardim dos Ipês, que garante 300 novas moradias na cidade de Fátima do Sul.



De acordo com assessoria de comunicação do Governo, a solenidade de entrega será realizada às 10h, na avenida Presidente Vargas, s/n. Estarão presentes autoridades municipais e estaduais, assim como representantes de entidades ligadas à habitação.



Foram investidos R$ 15,1 milhões na construção das residências, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. Com total de 42,80 m², cada moradia possui dois quartos, sala, cozinha, banheiro e sistema de aquecimento solar.