Governador elogia presença da população no Desfile e esclarece uso do Fundersul

Deurico/Capital News Governador elogiou a presença de aproximadamente 22 mil pessoas no Desfile

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB), prestigiou o Desfile de 7 de setembro elogiou a presença maciça do povo no desfile e também falou sobre diversas pautas de cunho econômico para o Estado.



Reinaldo explicou sobre o uso do dinheiro que veio para o Estado da Fundersul e esclareceu suposta “confusão” sobre o uso de parte do recurso. “O Fundersul já tem um plano de aplicação e agora o que está acontecendo é uma pequena confusão baseada num projeto de 2013 que é uma Lei que aprovou o investimento urbano e o que fizemos agora foi autorizar poder pagar os projetos executivos das obras, porque muitas das obras que nós herdamos não tinham a qualidade.Então algumas pessoas confundem achando que estamos tirando recurso do FUNDERSUL para outra finalidade o que não é. Quanto a aplicação já há um planejamento do Governo que vai até 2018 com aplicação de 1 bilhão e meio do Fundo” declarou o governador.



Azambuja sobre a economia do país também ressaltou que acredita que mesmo lentamente a economia do país tende a melhorar. “Precisamos ter ordem no país e progresso que daí o Brasil retome um crescimento lento, mas possibilitando um PIB positivo em 2017.



Sobre a tão esperada Reforma da Previdência já dita pelo atual presidente que será realizada, o governador Reinaldo deu o seu parecer pedindo que Congresso dê a devida atenção ao tema.

“A previdência é crucial para o equilíbrio das contas Brasileiras. Sabemos que é um tema polêmico, mas é necessária esta reforma de forma equilibrada. Eu entendo que aprovar o teto dos limites de gastos são de extrema importância. Esperamos que o Congresso Nacional entendesse que é necessário realizá-las” concluiu Reinaldo Azambuja.