Governador discute questão do gás boliviano com ministro Eliseu Padilha

Governador Reinaldo Azambuja estará em Brasília nesta terça-feira (21) para discutir novamente o impacto na arrecadação do estado após a redução da importação do gás natural boliviano pela Petrobrás.



Azambuja se reunirá com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha e com a bancada federal. A audiência está prevista para as às 14h (horário de Brasília).



Na semana passada, o governador esteve com o presidente da República, Michel Temer, quando expôs a situação do estado com a queda na receita de ICMS, por conta da política da estatal petrolífera de reduzir o bombeamento do gás boliviano.



“Somos um dos poucos estados que ainda se mantém adimplente, mas essa questão do gás nos preocupa porque a arrecadação do ICMS caiu 50% do valor arrecadado, uma diferença brutal que desequilibra as contas do Estado”, disse.



Conforme o governador, as perdas acumuladas nas operações do gás somam R$ 939,8 milhões, em três anos, com a receita encolhendo de R$ 1,376 bilhão, em 2014, para R$ 436,5 milhões (projetada para este ano).



Participam do encontro, além da bancada federal, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi, e os secretários estaduais Márcio Monteiro (Fazenda) e Jaime Verruck (Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico).



No dia 10 de março, o governador se encontrará com o presidente da Petrobrás, Pedro Parente.