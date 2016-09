Governador de MS cumpre agenda no interior do estado nesta quinta

Deurico/Arquivo Capital News Reinaldo Azambuja participa de solenidades no interior

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul, cumpre agenda em duas cidades do interior nesta quinta-feira (8), sendo a primeira Coxim com início programado para as 14, na Avenida Virginia Ferreira, número 778.



Azambuja participa da solenidade de assinatura de ordem de serviço para obra de pavimentação asfáltica, revitalização e implantação de ciclovia na Avenida Virginia Ferreira.



Já às 15h50, o governador visitará o descerramento de placa da obra de pavimentação asfáltica da MS-425 (Usina IACO), no entroncamento da MS-306, numa extensão total: 15 mil km. A visita será na Usina IACO, em Chapadão do Sul.



Por fim, às 17h, Reinaldo entregará a obra de construção do prédio da Delegacia Policia Civil, na Avenida 4, esquina com a Rua 5, Lote 1, Área Verde 2, Loteamento Julimar.