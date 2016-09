Governador de MS cumpre agenda na Capital nesta segunda

Chico Ribeiro/Subcom-MS Governador Reinaldo Azambuja participa de solenidade na Capital

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul, cumpre com compromissos em Campo Grande nesta segunda-feira (5) onde participará de uma solenidade em alusão aos 181 anos da PMMS.



Durante o evento será entregue a Medalha do Mérito Policial Militar, Medalha da Insígnia do Mérito Policial Militar e formatura do Curso de Formação de Sargentos da PMMS.



O evento terá início as 9h, no Comando Geral da PMMS, localizada na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, 1203, Parque dos Poderes.