Governador de MS cumpre agenda em Brasília nesta terça-feira

Deurico/Arquivo Capital News Reinaldo Azambuja particpará de reuniões em Brasília

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador de Mato Grosso do Sul, cumprirá agenda em Brasília (DF) nesta terça-feira (13) para participar de uma reunião com todos os governadores e a Ministra Carmem Lúcia.



Pela manhã, às 9h, Reinaldo Azambuja participará da reunião no Gabinete da Presidência do STF. Já às 11h30 o governador assinará o Termo de Adesão da Rede SICONV, no Ministério do Planejamento, Bloco K.