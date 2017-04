Tamanho do texto

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, cumpre agenda em Campo Grande. O evento acontece nesta quinta-feira (27), às 9h, na rua Travessa Nadiral, Jardim Canguru, próximo a avenida dos Cafezais.



Azambuja participa da entrega de 272 apartamentos para a população do residencial Jardim Canguru, que faz parte do programa Minha Casa Minha Vida.