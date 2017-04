Governador cumpre agenda em Maracaju

Chico Ribeiro O local ganhou nova iluminação

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, cumpre agenda e entrega a obra do Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, o “Loucão”, de Maracaju. O evento acontece nesta sexta-feira (28), às 19h.



O local ganhou nova iluminação implantada pelo Governo do Estado e reacende na população o desejo de ver novamente o time local disputando o futebol profissional de Mato Grosso do Sul. O funcionamento noturno da praça de esportes também beneficia as pessoas que usam sua pista de atletismo para a prática de exercícios físicos.



Será pedida ao governador a revitalização do estádio, que necessita de uma reforma estrutural geral para ser licenciado para partidas de futebol e outros eventos.