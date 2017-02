Governador apresenta projeto de reforma administrativa e teto de gastos nesta segunda

Deurico Ramos/Capital News Governador, Reinaldo Azambuja (PSDB)

Depois de tantas declarações sobre medidas para enxugar a máquina pública e reduzir despesas, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) finalmente apresentará o projeto de reforma administrativa e a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do controle de gastos nesta segunda-feira (20).



Azambuja irá explicar as mudanças em entrevista coletiva à imprensa. Conforme o secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, as propostas devem ser encaminhadas para a Assembleia Legislativa ainda nesta segunda. Os deputados devem apreciar as medidas na sessão desta terça-feira (21).

Conforme já noticiado pelo Capital News, Azambuja relatou que o objetivo do projeto é “melhorar o perfil dos gastos públicos e encolher o tamanho do estado sem perder a eficiência”. A reforma também prevê um teto de gastos e demissão de comissionados.

Servidores públicos

Representantes do Fórum dos Servidores do estado, que representam trabalhadores das áreas de saúde, educação, segurança, dentre outros, estiveram em vigília na Casa de Leis do estado na semana passada aguardando um posicionamento de Reinaldo e esperando para saber o que será apresentado por ele. Cerca de 10 líderes sindicais participaram da sessão ordinária da Assembleia na última quinta-feira (16).

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores da Administração Penitenciária de Mato Grosso do Sul (Sinsap), André Santiago, a expectativa pelo documento se deve ao fato de nada ter sido discutido com representantes dos servidores, até o momento, conforme promessa do governo. "O governo sempre declarou que todo tipo de projeto que viria pra cá seria discutido com as entidades, o que não está acontecendo", afirmou.