Governador afirma que colocação de popularidade é resultado de um trabalho de equipe

Deurico/Arquivo Capital News Reinaldo Azambuja agradece posição como o segundo governador mais popular do país através de nota na Rede Social

Governador Reinaldo Azambuja (PSDB) aparece em segundo lugar na pesquisa IBOPE no jornal O Estado de S.Paulo ontem (5), como governador mais popular do país.

Azambuja perde na pesquisa para o governador de João Pessoa, Ricardo Coutinho (PSB), e logo depois de Reinaldo em terceiro lgar parece o governador Tucano, Pedro Taques de Cuiabá.

Reinaldo em sua página pessoal comentou a classificação e afirmou ser uma consequência de um árduo trabalho de comprometimento e transparência que tem sido feito no Estado.

“Fiquei muito satisfeito ao ver publicada hoje no jornal Estadão a pesquisa Ibope sobre a avaliação dos governadores feita entre as capitais, ranking onde ocupo o segundo lugar. Isto é o resultado de um trabalho em equipe feito com responsabilidade, comprometimento e transparência e realizado para a população de todo Estado. E é assim que nós vamos continuar, trabalhando para fazermos de Mato Grosso do Sul um lugar cada vez mais desenvolvido, com mais oportunidades e melhor para se viver.#gestãoeficiente” comentou o tucano Sul Matogrossense.

Pesquisa divulgada pelo impresso também destacou que diferente de 2012 quando realizaram a mesma psquisa, este ano os governadores cairam no conceito do povo. Dos 26, Estados ouvidos, nada menos do que 16 têm avaliação negativa nas localidades que os Estadistas governam, segundo as mais recentes pesquisas do Ibope.

Na média, os governadores têm 34% de ruim/péssimo, contra apenas 24% de ótimo/bom. Ou seja, saldo negativo de 10 pontos.

