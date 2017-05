Governador abre temporada do circuito de vôlei e inaugura delegacia das moreninhas

Reinaldo Azambuja (PSDB) cumpre agenda em Campo Grande, nesta quinta-feira (11). Na parte da manhã, o Governador recebe o medalhista olímpico Emanuel Rego em seu gabinete.

Manhã:

O Governador Reinaldo Azambuja abre a temporada de Circuito de Vôlei hoje as 9h. Primeira etapa da temporada 2017/2018 na Capital. O evento de lançamento será realizado às 9h no gabinete do governador, na Governadoria. Com o governador estará o ex-jogador e medalhista olímpico Emanuel Rego, um dos maiores atletas de todos os tempos na modalidade, que participou de cinco jogos olímpicos e conquistou três medalhas (ouro, prata e bronze).

Deurico/Capital News Governador Reinaldo Azambuja



Tarde:

O Governador inaugura às 14h30 a 4ª delegacia de policia, no bairro moreninhas II. (A 4ª DP fica na rua Barreiras, 748, Moreninhas II.) A obra foi realizada por 36 presos do regime semi-aberto e aberto e ainda dará agilidade e atenderá com mais rapidez às necessidades atuais das delegacias de Polícia, reduzindo custos e promovendo uma ressocialização dos internos



Noite:

Às 19h30 Reinaldo Azanbuja participa da Inauguração de uma fábrica de cervejas do grupo Mendes & Doi Limitada no Núcleo Industrial (avenida Engenheiro Annes Salim Saad, 59, saída para Terenos). A fábrica deve gerar cerca de 150 empregos diretos.