Geraldo Alckmin participa de ato da pré-campanha de Reinaldo na Capital

Divulgação/Governo do Estado de São Paulo Ex-governador de São Paulo deve concorrer ao Planalto

O pré-candidato à Presidência do Brasil pelo PSDB, Geraldo Alckmin, participará de eventos em Campo Grande e Corumbá no sábado (26). Alckmin terá encontros com a militância, reunião com empresários e visitará o Festival América do Sul (Fasp).

A primeira agenda de compromissos do pré-candidato tucano Capital é um café da manhã com representantes das entidades do setor produtivo do Estado, na Federação da Indústria de Mato Grosso do Sul (Fiems). A reunião está marcada para às 9h, e contará a presença de produtores rurais, industriais e comerciantes. Na Casa da Indústria, líder tucano concede ainda uma entrevista coletiva.

A convite do presidente do PSDB de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Beto Pereira, o pré-candidato irá participar, às 10h, do Fórum MS que Dá Certo da região de Campo Grande. O evento vai reunir toda a militância do PSDB, com representantes dos 79 municípios, e ocorre na Associação Nipo Brasileira, localizada Avenida Ministro João Arinos, 140.

Logo após o almoço, Alckmin segue para Corumbá para participar de um encontro com representantes dos setores produtivos da cidade. Temas como a segurança na fronteira, a rota bioceânica, o desenvolvimento econômico, cultura e meio ambiente serão debatidos com empresários brasileiros e com autoridades dos países vizinhos - Bolívia e Paraguai. Para encerrar a agenda, o pré-candidato deve prestigiar algumas das atividades do Festival América do Sul.