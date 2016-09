Geração de mídias para as Eleições 2016 é realizada nesta quarta-feira

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul dará início, nesta quarta-feira (14), a partir das 8h, no Fórum Eleitoral de Campo Grande, ao procedimento de geração das mídias que irão carregar as urnas para as Eleições 2016 que ocorrerão em outubro.



O trabalho de geração será presidido pelo juiz membro do TRE, Dr. Emerson Cafure e pela Secretária de Tecnologia da Informação do TRE-MS, Luciana Alencar. Contarão também com os representantes do Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS), fiscais de partidos políticos e coligações.



No ato serão gerados os dados oficiais para serem instalados nas urnas eletrônicas de todo o Estado, como o sistema de votação, nome, número e foto dos candidatos, além dos dados dos eleitores de cada seção.



Ao todo serão preparadas mídias para aproximadamente 5.800 seções eleitorais, entre memórias de resultado de votação, memória de resultado especial, flashes de carga e flashes de votação.