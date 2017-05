Funesp realiza seminário e convida comunidade esportiva

Tamanho do texto

Foto internet No final do seminário será criado uma comissão que elaborará o projeto para ser apresentado aos vereadores.

Uma parceria com a comunidade esportiva e acadêmica campo-grandense a fim de propor um novo direcionamento para as políticas públicas de esporte e lazer será o tema discutido no seminário desta segunda-feira (08), às 8h, na Câmara Municipal da Capital. O evento é organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).



“Nosso objetivo é estruturar uma política de gestão pública baseada nos princípios da democracia, criando junto com a população o Conselho, o Plano, o Fundo, o Fórum e a Conferência Municipal de Esporte e Lazer”, disse o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra.



Já para o Presidente da Câmara Municipal, João Rocha, o tema é significativo, pois uma gestão tem início pela sistematização, pelo planejamento, organização, e é o que se propõe nesse seminário. “Vamos estabelecer um mecanismo para uma ferramenta fundamental para políticas públicas nos mais diversos segmentos, já que o apoio ao esporte reflete na saúde, promoção social, negócios, geração de renda”.



Entre os temas abordados, serão analisados o Sistema Nacional de Esporte e o Sistema Nacional de Cultura e suas possíveis influências para a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer de Campo Grande, além da política de financiamento de esporte e lazer, a importância dos Conselhos e o papel da sociedade nos fóruns e conferências.



Após as mesas temáticas e debates a organização montará uma Comissão de vários setores da sociedade civil para estudar com profundidade o tema e elaborar o projeto que será apresentado na Câmara Municipal para ser transformado em lei. O evento terá um dia inteiro de debates, sendo formada no final uma comissão que elaborar o projeto, que será apresentado para os vereadores.