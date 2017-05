Funcionários dos Correios discutirão continuidade da greve em assembleia

Arquivo/JP Funcionários vão a assembleia na noite de hoje, reinvindicar as propostas dos Correios sobre melhorias de trabalho

Após cinco horas de reunião no Tribunal Superior do Trabalho (TST), funcionários dos Correios de todo país realizarão uma assembleia na noite de hoje (4) para avaliar as propostas que foram negociadas entre dirigentes da empresa e representantes dos empregados. A categoria entrou em greve no último dia 26 contra a proposta de privatização reindivincando condições melhores de trabalho.

Dirigentes e funcionários discutiramm na reunião de ontem no TST, propostas de revogação da suspensão das férias até dezembro deste ano, manutenção do plano de saúde e a negociação dos dias de paraliação, apresentadas pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Emanuel Pereira.

Segundo a Agência Brasil, o plano de saúde dos Correios arca com 93% das despesas médicas e odontológicas dos funcionários. A empresa alega que o atual modelo é insustentável e preve mudanças.

Segundo o departamento de comunicação dos Correios, a assembleia de hoje tratará apenas da negociação dos dias de paralização, mas afirmou que os serviços deverão continuar funcionando normalmente, inclusive o Sedex 10, Sedex12 e Sedex Hoje.

Em nota, a empresa afirma que confia no bom senso dos funcionários para encerrar a paraliação parcial, de forma a não prejudicará ainda mais a qualidade dos serviços prestados à população.