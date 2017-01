Funasa garante mais R$ 9,6 milhões para assentamentos de MS

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) garantiu a liberação de R$ 9,6 milhões para a perfuração de poços nos

assentamentos de trabalhadores rurais em Mato Grosso do Sul. O dinheiro deve ser liberado, parcelado, para construção de sistemas de abastecimento de água a milhares de famílias no Estado.





Marcos Oliveira/Agência Senado Waldemir Moka

Verba foi liberada após solicitação realizada pelo senador Waldemir Moka, na última sexta-feira (30/12), que ficará responsável pela indicação dos municípios a serem atendidos. “O critério será estritamente técnico, levando-se em conta as regiões de agricultura familiar e assentamentos que tiverem carência de água”, reforça.



As obras serão executadas e acompanhadas pelo Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). Já as áreas a ser atendidas deverão ser anunciadas pelo superintendente da Funasa em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo.