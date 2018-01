Filha de Roberto Jefferson assume o Ministério do Trabalho

Câmara dos Deputados Cristiane Brasil assume a pasta após divulgação de queda nos empregos

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) vai assumir o Ministério do Trabalho. Ela é filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O nome foi fechado durante reunião nesta quarta-feira (3) com o presidente Michel Temer no Palácio do Jaburu. Roberto Jefferson disse que o nome de Cristiane Brasil “surgiu” durante a conversa e não foi uma indicação dele próprio.

A nomeação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. Segundo nota à imprensa, a definição de Temer ocorreu após “indicação oficial feita pelo PTB”.

“O presidente Michel Temer definiu hoje que a deputada federal Cristiane Brasil será a nova ministra do Trabalho. O presidente recebeu na tarde desta quarta-feira a indicação oficial feita pelo PTB”, diz o texto divulgado pelo Planalto.

“Eu vim discutir outros nomes, estávamos pensando em três [outros deputados]. Aí roda pra cá, roda pra lá. Então se falou: ‘Roberto, e a Cristiane? Por que não?’ Aí foi da cabeça do presidente: ‘Ela é uma menina experimentada, foi secretária municipal em vários governos na cidade do Rio de Janeiro’. Eu falei: ‘presidente, aí o senhor meu surpreende, vou ter que consultar”, afirmou Roberto Jefferson, conforme informações divulgadas pelos veículos da imprensa nacional.