Fiança de Anthony Garotinho foi fixada em R$ 88 mil pelo TSE

Leonardo Berenger / Agência Berenger Anthony Garotinho foi preso na Zona Sul do Rio, ele é investigado na Operação Chequinho por compra de votos na cidade em 2016.

Anthony Garotinho cumpre prisão domiciliar por ser acusado de compra de votos para a eleição 2016 em Campos dos Goytacazes, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou o mandato de prisão e fixou valor de fiança para soltura em R$ 88 mil.



A defesa do ex-governador protestou contra as atitudes do Juiz Glaucenir Silva de Oliveira, que mandou retirar Garotinho a força do hospital para retornar a prisão na semana passada.



Garotinho está impossibilitado de voltar à cidade de Campos, além de se ausentar mais de três dias sem avisar o juiz do caso e ter contato com testemunhas envolvidas no caso.



De acordo com Luciana Lóssio, relatora do TSE, a prisão preventiva não era necessária, por não ficar provado risco às investigações e também repetição de novos crimes.