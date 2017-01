“Faremos o básico para que Campo Grande volte a ter condições”, diz Marquinhos em cerimônia de posse

Tamanho do texto

Flavia Andrade/Capital News Na cerimônia, foram empossados o prefeito Marquinhos Trad, a vice Adriane Lopes, os secretários e os vereadores

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) foi empossado neste domingo (1º), durante solenidade no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Também foram empossados a vice-prefeita Adriane Lopes (PEN), os secretários municipais e os vereadores.



No discurso de posse, o prefeito declarou que o foco da gestão será resolver questões emergenciais para então implementar as medidas previstas no plano de governo. Ele deu o prazo de 12 a 14 meses para “reerguer” o município, e solicitou paciência à população.



“Vamos buscar com maior rapidez, tapar os buracos, limpar as ruas, revitalizar as praças, fazer uma concentração de esforços para resovler os problemas mais urgentes na área da saúde, não deixar que crianças fiquem sem merenda ou sem material escolar, buscar a regularização da coleta de lixo, enfim, fazer o básico para que Campo Grande volte a ter condições de operacionalidade”, declarou Marquinhos.



Entre as medidas econômicas anunciadas pelo prefeito para a recuperação financeira do Município, estão a repactuação das dívidas, enxugamento dos contratos, suspensão de despesas supérfluas e redimensionamento do quadro de pessoal. Marquinhos prometeu ainda não aumentar impostos.



O prefeito já havia declarado que implementará um corte de 30% dos comissionados distribuídos em todas as secretarias, que também diminuíram: de 19 para 11. As medidas integram a proposta de reforma administrativa do Município que Marquinhos apresentou à Câmara Municipal na sexta-feira (30).



Ele disse ainda que a administração será formada pela união dos aspectos positivos do setor público e privado, haja vista a exigência dos eleitores para que o agente público tenha capacidade de gestão. O prefeito citou ainda a criação da Controladoria Geral do Município, com o objetivo de mostrar à população “como o dinheiro está sendo gasto”.



Marquinhos foi eleito com 241.876 votos, quando derrotou no segundo turno a candidata do PSDB, a vice-governadora Rose Modesto. O prefeito disputou uma das eleições mais concorridas da Capital, que teve 15 candidatos. O prefeito começou a carreira pública como vereador em 2004. Após, foi deputado estadual por três vezes consecutivas, cargo que ocupou até 2016.