Falando em orgulho e desenvolvimento, deputados federais parabenizam MS

Chico Ribeiro/Subcom Governo de MS Parlamentares acompanharam análise do governador e citaram música composta por Alimir Sater para homenagear MS

“Nesses 40 anos, ganhamos mais do que perdemos, não tenho dúvida”, diz o governador Reinaldo Azambuja ao analisar os estágios de desenvolvimento do Estado, mencionando que os indicadores econômicos estão “acima da média nacional”. Lembrando sempre o desenvolvimento e o orgulho de sul-mato-grossense, nascidos ou de coração, os representantes do Estado no Congresso Nacional fizeram questão de homenagear Mato Grosso do Sul. Os parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado usaram seus perfis nas redes sociais para se dirigir a população para falar dos 40 anos da divisão que completa 40 anos nesta quinta-feira (11).



“Há 40 anos nascia um novo estado. Quantas alegrias, quantas lutas, quantas histórias e vitórias. Nossa casa, nossa família, nossos amigos, nosso lar, nosso aconchego. Mato grosso do sul do céu azul, de belezas naturais, da produção, do trabalho, do canto dos pássaros e do barulho dos animais. Um viva para o Mato Grosso do Sul e para toda a população que ama viver nessa terra de encantos mil”, escreveu o deputado Carlos Marun.





Deurico/Capital News Deputada Tereza Cristina

”Um lugar que vi crescer, se desenvolver, explorar seu potencial turístico e logístico. Uma terra de inúmeras belezas naturais e sem iguais. Lugar de um povo que encanta, de uma terra de gente trabalhadora que ao longo desees anos tanto tem contribuído para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Quanto orgulho de ser deste pedaço de chão, de poder representar nossa gente e contribuir para que meu Estado seja ainda mais grandioso. Parabéns a cada um dos sul-mato-grossenses que tanto têm colaborado com a grandeza dessa terra. Feliz 40 anos, meu MS”, enfatizou a deputada Tereza Cristina.



Acompanhada do vídeo da canção “Coração do Brasil”, composta por Almir Sater e que é o tema da campanha do governo do Estado para o Estado, o deputado Elizeu Dionísio lembrou que “hoje é dia de comemorar 40 anos de Mato Grosso do Sul - Essa terra de fartura e beleza ímpar. Povo destemido, trabalhador e de sorriso fácil. Hospitaleiro por natureza. Terra que nos enche de esperança e alegria. 40 anos de MS, nosso orgulho! Parabéns”, disse o representante do Estado na Câmara.



“Parabéns Mato Grosso do Sul pelos 40 anos! Terra boa onde me estabeleci há 30 anos, criei meus filhos e contribui para um Estado melhor. A história de grandes batalhas do passado retumba no cotidiano de lutas por um futuro melhor. Saudações povo sul-mato-grossense”, publicou Henrique Mandetta, em seu perfil no Facebook.





Divulgação Deputado Geraldo Resende

Geraldo Resende lembrou que todos os cidadãos são responsáveis pelo desenvolvimento do Estado. “Cada um de nós contribui no dia-a-dia por dias melhores. Como deputado, também tenho dado essas contribuição através das obras que meu mandato leva para cada cantinho desse estado e que proporcionam mais qualidade de vida para as famílias! Parabéns ao nosso MS que tanto amamos! Cada um de nós é responsável pelo seu sucesso! Que venham outros 40 anos’, celebrou o parlamentar, lembrando em vídeo, as conquistas feitas por ele, em regiões como a grande Dourados.



“Em 11 de outubro de 1977 foi promulgada a Lei Complementar nº 31, que criou o Estado de Mato Grosso do Sul (MS) pelo desmembramento de área do Estado de Mato Grosso (MT). Hoje, nosso estado celebra seu 40º aniversário de criação. São 40 anos de uma história escrita por um povo trabalhador, formado por gente de todas as culturas e origens, protagonista de grandes transformações”, escreveu o deputado Vander Loubet, acompanhado pelo colega Zeca do PT , que postou uma imagem lembrando as belezas naturais do estado para desejar os parabéns à população.