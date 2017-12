Fábio Trad faz juramento na Câmara e é empossado deputado federal

Fábio Trad (PSD) assume o lugar deixado por Carlos Marun (PMDB) na Câmara Federal, depois de fazer seu juramento ser empossado na manhã desta quarta-feira (20). De acordo com o advogado sua prioridade será participar das discussões sobre mudanças do Código Penal, do Código de Processo Penal, leis de licitações, reformas tributária e da Previdência. “Com humildade e Fé, voltamos”, publicou Trad, ao divulgar vídeo que mostra o juramento feito para a posse.

“Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil", disse Trad, que retorna à Câmara depois do fim de seu mandato em 2014.

O advogado deixou o PMDB em 2015 e assume o mandato pelo PSD. O presidente regional do partido, e secretário municipal de governo, Antônio Lacerda, acompanhou a cerimônia de posse em Brasília.