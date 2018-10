Fábio Trad e Rose Modesto lideram pesquisa para o Legislativo Federal

O deputado federal Fábio Trad (PSD) e a vice governadora do Estado, Rose Modesto (PSDB), continuam liderando a pesquisa do instituto Ranking para a Câmara Federal. Além de Fábio, mais cinco deputados da ativa aparecem entre os 15 melhores colocados do levantamento. Vale lembrar que no caso dos deputados federais, os parlamentares são escolhidos a partir de um sistema proporcional de lista aberta. Cada estado conta com um número de vagas específicas na Câmara dos Deputados, proporcional ao tamanho de sua população. No caso do Mato Grosso do Sul, oito vagas estão disponíveis.

Confira a pesquisa:

Ranking Comunicações e Pesquisa

Sobre a pesquisa

A pesquisa apurada pela Ranking Comunicações e Pesquisas, em amostragem junto a 1.200 eleitores e eleitoras de 20 municípios do Mato Grosso do Sul aconteceu entre os dias 26 e 30 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral (MS-03712/2018 e BR-03101/2018) tendo confiabilidade de 95%, com margem de erro de 2,83% para mais ou para menos.