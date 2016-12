Ex-presidente se articula e pode tirar PSDB do comando da Assomasul

O prefeito eleito em Jateí, Eraldo Leite (PSB), pode assumir, novamente, o comando da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Ele e o prefeito reeleito em Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), disputam a preferência dos prefeitos, mas Eraldo já conseguiu convencer o tucano a apoiá-lo.

“Estamos alinhavando as conversas, mas caminha para o grupo do Caravina nos apoiar. Ele, com certeza, vai fazer parte da chapa que vamos lançar”, declarou o prefeito eleito. Ele ponderou que ainda conversa com os demais prefeitos em busca de um consenso.

“Dependemos de conversas com alguns partidos. Na democracia a disputa é salutar, mas na Assomasul é diferente. A entidade não pode ficar rachada. Por isso estamos conversando com os prefeitos”, justificou.

Caso seja eleito, Eraldo substituirá o prefeito de Nova Alvorado do Sul, Juvenal Neto (PSDB), que não conseguiu se reeleger. Eraldo tem a simpatia do grupo de prefeitos do PMDB. Segundo o líder do PMDB na Assembleia, Eraldo é o escolhido para representar o grupo de peemedebistas e aliados de André Puccinelli.

Os prefeitos de Figueirão, Rogério Rosalin (PSDB) e de Coxim, Aluísio São José (PSB), também demonstraram interesse na disputa, mas os nomes de Caravina e Eraldo se destacam. Uma reunião com a cúpula do Governo do Estado também será decisiva para a definição, que caminha para um consenso.