Ex-prefeito de Naviraí é empossado Assessor Executivo da Capital

Itaporãmsnews Publicado em edição do Diogrande do dia 06 de fevereiro, Léo Matos é Lotado na SEGOV

Nesta semana, o ex-prefeito de Naviraí foi nomeado Assessor Executivo da Capital, lotado na Secretaria Municipal de Governo e relações institucionais, trabalhará ao lado do Secretário Antônio Lacerda, para auxiliar a prefeitura, em publicação no Diário Oficial de Campo Grande (DIOGRANDE).



Léo Matos foi prefeito de Naviraí e Presidente do Diretório Municipal do Partido Social Democrático (PSD), concorreu novamente as eleições em 2016, porém, não foi eleito, esta semana o prefeito Marquinhos Trad, publicou em edição do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) a posse de Matos como Assessor Executivo da Capital, lotado na Segov.