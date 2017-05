Ex-ministro Ciro Gomes chega a Campo Grande para falar sobre a atual conjuntura política nacional

O ex-ministro dos governos FHC e Lula, ex-governador do Ceará e vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, estará em Campo Grande na manhã quinta-feira (18) para falar sobre a atual conjuntura política nacional.

Divulgação/PDT Ciro Gomes vem a Campo Grande para discutir a conjuntura política nacional



Uma entrevista coletiva está marcada para as 9h, no diretório do PDT (Partido Democrático Trabalhista), localizado na Rua Abrão Júlio Rahe, 2399.



Em sua chegada no Aeroporto Internacional de Campo Grande, Ciro Gomes voltou a afirmar que Michel Temer é ladrão, após a divulgação das gravações em que o atual presidente da republica é flagrado em esquema de propina com a JBS. “Ele é ladrão [Michel Temer], eu conheço ele de longa data”.