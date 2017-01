Evelize Cruz aponta necessidade de reavaliação em servidores cedidos a outras unidades

Deurico/Capital News Secretária Evelize Cruz aponta necessidade de reavaliação dos servidores cedidos a outras unidades

Na manhã desta segunda-feira (09) foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande, o retorno dos servidores cedidos a outras unidades para reavaliação dos contratos e se necessário realocação ao local de origem. Em reunião com secretários, prefeito e procurador do município, secretária Evelize Cruz, falou sobre a necessidade de realizar esse procedimento com os servidores cedidos a outras unidades.



Conforme Evelize Cruz, secretaria de administração, “esse procedimento é realizado todos os anos, pois o contrato de cedência de servidores tem duração de 01 de janeiro há 31 de dezembro, sendo renovado caso haja a necessidade de o servidor continuar prestando serviços à outra unidade. Se for verificado que não há mais necessidade do mesmo, este é realocado ao seu setor de origem”, conclui secretária.



Os servidores que estão cedidos a outras unidades, devem acessar o site da prefeitura, http://www.capital.ms.gov.br/, para que lá preencham um formulário que está disponibilizado para que possam entregar ao órgão de origem, quando forem se reapresentar. Através desse documento, o secretário irá analisar os documentos para definir qual decisão será tomada sobre este servidor.