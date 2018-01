Estado e prefeitura da Capital têm mulheres no comando do Executivo

Deurico Ramos/Capital News Rose vai visitar municípios que que decretaram situação de emergência

No governo do Estado e na Prefeitura de Campo Grande, titulares transmitem cargo para as vices em virtude do período de férias. A vice-governadora Rose Modesto assume o Executivo nesta segunda-feira (8), data em que o governador Reinaldo Azambuja inicia seu recesso. Ela terá a chefia do Executivo Estadual até o dia 26 de janeiro.

Já nos primeiros dias de administração, Rose visitará municípios que se encontram em situação de emergência, devido à chuva e aos vendavais. A definição de quais receberão a governadora em exercício será feita em reunião prévia com representantes da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Defesa Civil e Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Ao todo, mais de 11.326 pessoas foram afetadas em 13 cidades do Estado. “A pedido do governador, vamos visitar esses municípios, que estão sofrendo com os temporais, e verificar de perto de que forma o Estado pode atuar para colaborar com as famílias atingidas”, resume.

Até o momento, as 13 cidades com situação de emergência decretada são: Coronel Sapucaia, Deodápolis, Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Japorã, Eldorado, Miranda, Rio Verde, Bataguassu, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru. Rose Modesto também deve aproveitar para visitar obras em andamento nesses municípios.

Na prefeitura da Capital

Deurico Ramos/Capital News Adriane Lopes assumiu a cadeira do Executivo de Campo Grande nesta sexta-feira

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad transmitiu o cargo à vice-prefeita Adriane Lopes nesta sexta-feira (6), durante o ato solene, que aconteceu no Gabinete do Prefeito, localizado no Paço Municipal.

Na ocasião, Marquinhos disse que esta era a assinatura mais tranqüila que fazia durante seu primeiro ano de mandato. “Faço aqui nestes doze primeiros meses de gestão, a assinatura mais tranqüila de todos os atos que até então eu fiz para cuidar e gerenciar as coisas da nossa cidade. Sou consciente da responsabilidade, da dedicação, da abnegação que a Adriane tem tido a frente da função que ela vem desempenhando”, disse.

Marquinhos lembrou ainda, que assim que assumiu a Prefeitura, um de seus primeiros atos foi criar uma sala bem próxima a sua para a vice-prefeita, para que juntos fizessem a gestão da cidade. “Vi o seu preparo, a sua competência, a sua qualidade, o seu sentido ético e acima de tudo o trato com a coisa pública, que mostrou durante o caminhar da nossa campanha e na nossa equipe de transição. Campo Grande vai ter a frente nesses próximos 15 dias a governança de uma mulher e eu desejo que Deus a abençoe nesses próximos dias a frente da capital de Mato Grosso do Sul”, frisou.

Adriane Lopes agradeceu a confiança e disse que dará continuidade ao trabalho que vem sendo feito com maestria em Campo Grande. “Estamos aqui apenas para dar continuidade em tudo que tem sido feito”, salientou. O prefeito Marquinhos Trad se ausentará do cargo para férias, no período de 6 a 17 de janeiro.