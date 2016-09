Entrevistas e visitas continuam nas agendas dos candidatos a prefeito da Capital

Entrevistas para sites e reuniões marcam reta final da campanha dos candidatos a prefeito da Capital, nesta quinta - feira (16).

Deurico/Capital News Athayde Nery (PPS) grava programa eleitoral e faz visitas em bairros da Capital

Athayde Nery (PSC), concede entrevista às 8h para site e Às 9h30 grava programa eleitoral. Na parte da tarde participa de reunião com candidata a vereadora do PPS e às 19h participa de reunião com estudantes na Vila Manoel da Costa Lima.

Deputado Estadual Coronel Davi (PSC), se reúne na Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, dará entrevista para jornal da Caita e cumpre atividade parlamentar durante a manhã. De tarde visitará os bairros e termina concedendo entrevista para emissora de TV.

O candidato SUÉL DO PSTU pela manhã participa de uma conversa com estudantes secundaristas, de tarde participa de bandeirada no centro da capital e de noite conversa com moradores do bairro estrela do sul.

Marquinhos Trad (PSD), participa de gravação de programa de rádio, cumpre sessão na Assembleia Legislativa, reune com trabalhadores do Polo empresarial Norte, Jardim dos Estados e Amanbaí e de noite percorrerá outros bairros da Capital.

O site Capital News entrou em contato com as assessorias dos 14 candidatos a prefeito de Campo Grande e publicou o material recebido até o fechamento desta.