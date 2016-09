Entrevistas e caminhadas continuam intensas nas agendas dos candidatos a prefeito da Capital

Deurico/Arquivo Capital News Marcelo Bluma grava programa eleitoral nesta tarde após entrevista a veículo de imprensa da cidade

Candidatos continuam na caminhada em busca de eleitores com o sonho de serem eleitos em primeiro turno e nesta sexta-feira (9) continuam concentrando forças nos bairros da Capital.

A candidata Rose Modesto (PSDB), fará uma caminhada nesta manhã às 9h no Nova Lima.

Já Marquinhos Trad (PSD) começa o dia dando uma entrevista a Rádio FM UCDB, depois fará uma reunião no bairro Lar do Trabalhador assim como no Movimento Negro de MS e dará entrevista na TV Campo Grande / SBT e de noite estará nos bairros: Los Angeles, Cohab, Vivendas do Parque e Jardim das Hortências.

O candidato a prefeito Marcelo Bluma do PV, às 9h concedera entrevista para o jornal da cidade, na parte da tarde gravará programa eleitoral e de noite visita eleitores no bairro Amambaí.

Divulgação/Agência Rastro de Onça Athayde Nery estará no centro da Capital nesta manhã ouvindo a população

Athayde Nery (PPS), nesta sexta-feira fará corpo a corpo na avenida Calógeras e às 19h fará reunião com moradores no Jardim Itamaracá.

Já o candidato do PSC, Coronel Davi de manhã, tarde e de noite fará campanha visitando diferentes bairros da Capital.

A reportagem do Capital News entrou em contato com os 14 candidatos e publicamos o material dos candidatos que enviaram a agendas até publicação desta.